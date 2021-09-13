بترول أسيوط يخسر اولي تجاربه الودية أمام اتحاد الشرطة







خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، أمام نادي إتحاد الشرطة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، في إطار إستعدادات الفريق الأسيوطي للموسم الجديد.



أقيمت المباراة علي ثلاثة أشواط، مدة كل شوط40 دقيقة، وذلك لمشاركة أكبر عدد منك اللاعبين،وذلك لتحقيق الإستفادة الفنية من المباراة.



وهي المباراة الودية الأولي للفريق البترولي، خلال معسكره بالقاهرة، والذي يمتد حتي الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مبارة ودية آخري غدا، أمام فريق نادي طلائع الجيش، في ظل سعي الجهاز الفني للفريق بقيادةهشام عبد المنعم، لحدوث إنسجام وترابط بين عناصر الفريق القدامي، والصفقات الجديدة.



ويلتقي الفريق الاسيوطي في الجولة الأولى للقسم الثاني، مع فريق نادي الألومنيوم، يوم 30 سبتمبر الجاري.