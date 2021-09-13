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وزير المالية: حققنا معدلات نمو خلال أزمة كورونا فاقت توقعات المؤسسات الدولية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد عصام

 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو خلال العام الماضي 2020-2021 الذي شهد أزمة كورونا فاقت توقعات المؤسسات الدولية.

 

وتابع معيط خلال ندوة  مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي" الأداء المالي .. بين تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتحديات الراهنة"، " كانت التوقعات تشير إلى تحقيق مصر على أقصى تقدير نهاية العام المالي الماضي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 2.6 إلى 2.8% على أقصى تقدير، ولكن بانتهاء السنة المالية حققنا 3.3% نمو من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثار دهشة مؤسسات التمويل الدولية

 

 

وأضاف، أن نمو الناتج المحلي لمصر خلال العام الماضي ورغم التأثير السلبي لازمة كورونا، بفضل المشروعات القومية التى يتم تنفيذها والتي تعطي امل لنمو الاقتصاد بمعدلات كبيرة.

 

 

واشار، الى ان رغم معدلات النمو الاقتصادي الجيدة التي حققها العام المالي الماضي، لكن كان هناك تداعيات سلبية على الموازنة من انخفاض الإيرادات بقيمة 200 مليار جنيه بعد تراجع إيرادات قطاع السياحة.

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