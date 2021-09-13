بتروجت يتعادل مع الأهلي وديا





تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بدون أهداف أمام نظيرة فؤيق الاهلي في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل علي ملعب التتش استعدادا للموسم الكروي الجديد .





شهدت أحداث مباراة الشوط الأول عرضيه متقنه من محمود وحيد علي رأس وليد سليمان ولكن يسددها أعلي المرمي ،ثم في الدقيقة٣٥ جاءت فرصة هدف ضائعة لحسام حسن وسددها بجوار المرمي .





بدأ الشوط الثاني بخروج زياد طارق ونزول محمد فخري ،وفي الدقيقة70 تصدى حارس بتروجت ضربة جزاء من أحمد عبدالقادر ، وأنتهت المباراة.ط بدون اهداف .



ومن المقرر أن بتروجت سيواجه الداخلية في أولي مبارياته الرسمية في ٣٠ سبتمبر الجاري .