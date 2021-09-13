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الحكومة الليبية تشير لحملة ممنهجة لتعكير صفو العلاقات مع تونس

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
وكالات

أشار المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة إلى حملة ممنهجة لإفساد صفو العلاقات بين ليبيا وتونس.

 

وفي حديث لقناة "ليبيا الأحرار"، قال حمودة إن الأنباء التي تتعلق بمنع المواطنين الليبيين من دخول تونس غير صحيحة"، مشيرا إلى أن "السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي أكد ذلك".

 

وأضاف أن "هناك حملة ممنهجة لإفساد صفو العلاقة بين البلدين''.

 

وكان العجيلي نفى اتخاذ السلطات التونسية موقفا ضد حاملي جواز السفر الليبي.

 

وقال إن "الليبيين مرحب بهم في تونس ولن تتخذ تونس يوما قرارا ضد الليبيين".

 

وأشار إلى أن "الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة التونسية أساسها صحي لا سياسي بسبب انهيار المنظومة الصحية في تونس وتدهور الوضع الصحي الفترة الماضية".

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ليبيا الحكومة الليبية

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