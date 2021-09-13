أليجري يكشف فرص يوفنتوس في الفوز بدوري الأبطال

شدد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، على أهمية تقديم فريقه لمباراة ممتازة للفوز أمام مضيفه مالمو السويدي، غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى، من مجموعات دوري الأبطال.





تصريحات أليجري اليوم

وصرح أليجري: "الموقف الآن لا يقارن بموسم 2014/15. يجب أن نفوز وأن نستحضر شخصيتنا لكي نتخطى ما سبق، يوفنتوس يجب أن يضع هدف مبدئي وهو الوصول إلى الربع النهائي وبعد ذلك سنأخذ عجلة القيادة من هناك لأن طموحنا دائما هو الفوز".

وتابع: "في عالم كرة القدم لا يمكن توقع ما هو قادم. علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز. في الدوري لم ننجح في تقديم أفضل ما لدينا حتى الآن، حتى إن كان الفريق جاهز ولكن غدا لا بديل إلا الفوز".

وواصل: "غداً يجب أن نقدم مباراة بدنية قوية وأن نحرص على ألا يحصلوا على الكثير من الكرات الثابتة لأنهم جيدين بها. يجب أن نخوض المباراة بثقة وأن نطبق ما نريد".

وأضاف: "في بعض الأحيان في كرة القدم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ولكننا سنواصل سعينا. تشيزني حارس كبير وقادر على تخطي ما حدث وسيبدأ غداً، دي ليخت جاهز للغد".

وختم: "كلنا نتحمل المسؤولية عن ما يحدث ولكن يجب علينا أنتطور ونحارب من أجل قلب الطاولة والتركيز في المباراة أكثر".