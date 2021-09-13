محمد معيط : رغم كورونا مستويات الدين تحت السيطرة

قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة نجحت في إبقاء مستويات الدين العام تحت السيطرة رغم تداعيات كورونا أزمة كورونا التى وسعت من معدلات اقتراض الدول وزيادة الديون العالمية.

وتابع معيط إن معدلات الديون لدي مصر قبل كورونا وصلت إلى مستويات 108% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 30 يونيو 2017 وبدءت في الانخفاض مع الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة حتى وصلت إلى مستويات 90.4% من الناتج المحلي الأجمالي نهاية يونيو 2019، وانخفضت خلال سنة كورونا لتصل إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أنها عادة للارتفاع بنهاية يونيو 2021 إلى 90.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف معيط هذا الارتفاع طبيعي نتيجة أزمة كورونا لكن تبقى معدلات الديون تحت السيطرة ، ولولا أزمة كورونا كانت انخفضت إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.



