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رئيس جامعة عين شمس يعين محمود وديع رئيسًا لقسم التخدير بكلية الطب

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 08:19 م
شريف وديع
شريف وديع
آية حمروشي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا، بتعيين الدكتور شريف وديع ناشد سرجيوس رئيسًا لمجلس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس اعتبارًا من 5 سبتمبر 2021 وحتى 16 مارس 2023 تاريخ بلوغه السن القانوني.

وقد تدرج الدكتور شريف وديع من طبيب مقيم بمستشفيات جامعة عين شمس 1987 – 1990، ثم مدرس مساعد بمستشفيات جامعة عين شمس 1990 – 1996، ومدرس بمستشفيات جامعة عين شمس1996 – 2001، أستاذ مساعد بمستشفيات جامعة عين شمس 2001 – 2006، وأستاذ بمستشفيات جامعة عين شمس 2006 – حتى الآن.

وقد تولى عددًا من المناصب الإدارية بالجامعة حيث شغل منصب رئيس وحدة الرعاية المركزة الجراحية بمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة الرعاية المركزة لأمراض الباطنة والقلب بمستشفيات جامعة عين شمس ومشرف عام على جميع الرعايات المركزة بمستشفيات جامعة عين شمس حتى الآن ومشرف على قسم الرعاية المركزة والحالات الحرجة بمستشفيات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حتى 2019.

ويشغل الدكتور شريف وديع حاليا رئيس لجنة المضاعفات والوفيات عن مرض الكورونا بوزارة الصحة والسكان، عضوية اللجنة العليا لفيروسات بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، عضو وأمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء المصرية، عضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة والسكان، مستشار وزير الصحة للشراء الموحدة لأجهزة الرعايات المركزة لوزارة الصحة والسكان، مسئول امتحانات الماجستير والدكتوراه بقسم الرعايات المركزة بطب عين شمس.

كما كان للأستاذ الدكتور شريف وديع مشاركات في الجودة والمتابعة حيث عمل كمستشار وزير الصحة والسكان للمتابعة والجودة لمدة سنة، كما شارك في تطوير ووضع معايير للرعايات المركزة والحضانات والطواري بوزارة الصحة لمدة 10 سنوات وتطوير ووضع معايير للرعايات المركزة والحضانات والطواري مستشفيات جامعة عين شمس وضع معايير ونظم ومشاركه في تعديل بعض مواد قانون زراعه الأعضاء ووضع معايير في اللجنة العلمية العليا لزراعه الأعضاء لموت جزع المخ والوفاه الإكلينيكية وضع معايير وضوابط للحالات الحرجة في جميع مستشفىات مصر ووضع معايير ونسب وتكلفه الرعايـات والحضـانات والطـواري لمستشـفىات وزاره الصـحة والجامعيـة والعلاج الحر إلي جانب المشاركة فى اعتماد الايزو لمستشفيات جامعة عين شمس وبعض المستشفيات الخاصة.

كذلك شارك فى الاشراف ومناقشة أكثر من 100 رسالة ماجستير و50 رسالة دكتوراه إلي جانب المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية في مصر والخارج.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي محمود وديع كلية الطب جامعة عين شمس اخبار مصر

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