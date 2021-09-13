وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسيوط

واصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري فعاليات زيارته الميدانية لمحافظات الصعيد بزيارة محافظة أسيوط لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.



وإستعرض وزير الري موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بمحافظة أسيوط، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية، وذلك خلال لقائه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.



إفتتاح كوبري السيارات المقام أعلى ترعة السوهاجية



وشهد الدكتور "عبد العاطي" واللواء" سعد" حفل إفتتاح كوبري السيارات المقام أعلى ترعة السوهاجية، مؤكدًا أن الكوبرى حمولة 70 طن، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذه في أقل من عامين تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط، بهدف تخفيف الضغط المروري على مزلقانات السكة الحديد بأبو تيج، وتسهيل الحركة المرورية بين غرب وشرق السكة الحديد لخدمة قرى "البلايزة - دوينة - الاقادمة - بنى سميع - الزرابى "، وربط الطريق الزراعي أسيوط - سوهاج بالطريق الزراعي الفرعي غرب السكة الحديد بأبوتيج.



التأكد من جاهزية منشآت الحماية من السيول



ووجه "عبدالعاطي" مسئولي الري بمحافظة سوهاج بالتأكد من جاهزية منشآت الحماية من السيول ومراجعة جاهزية مخرات السيول لإستقبال المياه وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.



وقام "عبد العاطي" يرافقه اللواء سعد بتفقد أعمال تأهيل ترع "مجرور الأسيوطى - الشيخ سويفى - جنابية باقور الثانية - بنى سميع - المعصرة".



أجهزة وزارة الري تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع



وصرح وزير الري بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، موضحًا أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.



فوائد المشروع القومي لتأهيل الترع



وأضاف "عبد العاطي" أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة نظرًا لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئي المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

