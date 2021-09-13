اتحاد جمعيات المستثمرين يطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ4 آلاف جنيه

قال محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أمر ضروري، ولكن هناك ضرورة للعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الحكومة أيضا، لأن الإنسان هو الانسان سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.



ولفت "الخميس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى ضرورة العمل على رفع الحد الأدنى إلى 4 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "نجيب ورقة وقلم ونشوف أقل أجر يصلح للإنسان قد إيه في ظل ارتفاع المعيشة".



ولفت إلى أن هناك ارتفاع كبير في المصاريف التشغيلية للمصانع والشراكات، وهذا يرجع إلى رفع أسعار الغاز والكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وهذا يشكل عبء كبير على المستثمرين.

