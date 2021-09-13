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الموعد والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع.. تفاصيل مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ بدوري الأبطال

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 08:29 م
برشلونة
برشلونة
هايدي يسري
يستضيف فريق برشلونة غدًا فريق بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. 

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة المثيرة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

معلق المباراة والقناة الناقلة لها..
سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 1 HD premium، وسيعلق عليها المقدم “رؤوف خليف”.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين أنتهت بهزيمة قاسية ومهينة للفريق الكتالوني، 8 أهداف مقابل هدفين فقط بحضور لاعبي برشلونة الأساسية، وتعد واحدة من أكبر فضائح في تاريخ الفريق الأسباني.

فكيف سيتصرف رونالد كومان المدرب الحالي لفريق برشلونة في المباراة النارية المنتظرة، مع فقدان العناصر الأساسية من فريقه مثل ميسي، وجريزمان هذا الموسم؟ حيث يوجد ثأر قوي ينتظره جماهير النادي الكتالوني، اذا فشل كومان فى هذه المباراة سيكون في مأزق بالنسبة للجماهير. 

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة..
وبالتالي من المتوقع أن يبدء كومان بهذا التشكيل:
في حراسة المرمى: مارك اندري تير شتيفن
في خط الدفاع: أوسكار مينغيزا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، جوردي ألبا
في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، بيدري، وفرينكي دي يونغ
في خط الهجوم: لوك دي يونغ، ممفيس ديباي

التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونيخ..
بينما من المتوقع أن يبدء البافاري بهذا التشكيل:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
في خط الدفاع: بافارد- دايوت أوباميكانو- لوكاس هيرنانديز- ألفونسو ديفيز.
في خط الوسط: جوشوا كيميتش- ليون غوريتزكا- ليروي ساني.
في خط الهجوم: سيرجي غنابري- توماس مولر- روبرت ليفاندوفسكي.

وينتظر عشاق برشلونة أن تكون مباراة الغد هي مباراة “رد الكرامة” والثأر من المكينات الألمانية، ولكن هل يحضر فريق البايرن مفاجأة جديدة للفريق الأسباني؟

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال اوروبا برشلونة ‏بايرن ميونيخ

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