بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك حتى الآن

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك لحسم ملف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وكان نادي الزمالك حقق لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي بعد التفوق على النادي الأهلي، ويرغب كارتيرون فى رحيل عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق.





الراحلين عن الزمالك

وأعلن نادي الزمالك عن رحيل حميد أحداد لاعب الفريق المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بينما اقترب كل من مروان حمدي ومحمود عبد الرحيم جنش من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويذكر أن الزمالك حقق لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي وتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع محمود شبانة وعمر كمال عبد الواحد مهاجم المصري البورسعيدي.