Advertisements

تامر أمين عن جنازة محمود العربي: "أنا غيرت"

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:31 م
محمود العربي
محمود العربي
شيماء حسن
نعى الإعلامي تامر أمين، وفاة رجل الأعمال محمود العربي والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الاثنين إنه لأول مرة الواحد يغير من جنازة متوفي، مستشهدًا بالحشود والآلاف التي خرجت لتوديع الحاج محمود العربي.

وأضاف أن الحاج العربي استطاع أن يجد لنفسه مكانة بين عماله، وأن يترك سيرة عطرة لأولاده وأحفاده، مستطردًا "السيرة هي الحاجة اللي بتقدر تعملها من غير ما تكون عايز تعملها، ويتكون عطرة أو غير عطرة".

وتابع تامر أمين "الحاج محمود العربي لازم روحه تكون مبسوطة الآن وأسرته ونسله المحترم لازم يشعروا بمنتهى الفخر والاعتزاز".

الكلمات المفتاحية

جنازة محمود العربي العربي الحاج محمود العربي

أخبار تهمك

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

منذ 41 دقيقة

بعد الصفقات الجديدة.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ أقل من ساعة

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

والدة الرابع على الثانوية: "ابني كان بياخد درس واحد في كل مادة عشان يُوفر"

بعد إعلانها الاعتزال.. تامر أمين: "ارجعي يا إليسا إنتي هزمتي اللي أقوى من كدة" (فيديو)

تامر أمين يغالب دموعه على الهواء (فيديو)

تامر أمين عن صاحبة واقعة دار أيتام الشرقية: "لازم تتعالج"

الحاجة بخيتة: الحمدلله صحتي في تحسن.. وعملت كل التحاليل (فيديو)

لبنى عبد العزيز في حوار لـ"الفجر الفني": خالي ضربني بالقلم لما قولتله عايزة أمثل.. ومبسوطة من "السيسي"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

09:31 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

08:58 م

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements