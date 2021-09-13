تامر أمين عن جنازة محمود العربي: "أنا غيرت"

نعى الإعلامي تامر أمين، وفاة رجل الأعمال محمود العربي والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.



وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الاثنين إنه لأول مرة الواحد يغير من جنازة متوفي، مستشهدًا بالحشود والآلاف التي خرجت لتوديع الحاج محمود العربي.



وأضاف أن الحاج العربي استطاع أن يجد لنفسه مكانة بين عماله، وأن يترك سيرة عطرة لأولاده وأحفاده، مستطردًا "السيرة هي الحاجة اللي بتقدر تعملها من غير ما تكون عايز تعملها، ويتكون عطرة أو غير عطرة".



وتابع تامر أمين "الحاج محمود العربي لازم روحه تكون مبسوطة الآن وأسرته ونسله المحترم لازم يشعروا بمنتهى الفخر والاعتزاز".

