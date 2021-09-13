حقق المنتخب التونسى فوزا كبيرا على حساب المنتخب المصرى بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد فى مباراة الدور قبل النهائى لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة برواندا.





تونس تجتاز مصر وتتأهل لنهائى بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

شوط المباراة الأول إنتهى بفوز تونس 25-19 ، بينما حسم المنتخب المصرى الشوط الثانى بنتيجة 25-16 ، وتمكن المنتخب التونسى من الفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-14 ، 25-21 ليحجز المنتخب التونسى بطاقة العبور للمباراة النهائية.





ويلاقى المنتخب التونسى نظيره الكاميرونى فى المباراة النهائية بعدما تغلب المنتخب الكاميرونى على نظيره المغربى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى سبقت مواجهة مصر و تونس.



