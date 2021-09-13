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معيط : تركيب أجهزة بالمحلات لضبط المتهربين من الضرائب

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:26 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
محمد عصام

قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة سوف تستحدث منظومة إلكترونية جديدة؛ هي الايصال الالكتروني؛ لتتكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية في منع التهرب الضريبي.


وتابع "معيط " خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي" الأداء المالي .. بين تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتحديات الراهنة"، المنظومة الجديدة خلال 6 شهور سوف تكون جاهزة لتطبيق بجميع المحلات في مصر سوف يتم تركيب جهاز إلكتروني مشفر بها ومتصل أونلاين بغرفة عمليات في وزارة المالية يوضح المبيعات التي تتم في جميع المحلات فى توقيت حدوثها.


وأضاف، أن تلك الأجهزة على درجة عالية من التأمين خاصة ضد عمليات الاختراق، وأن في حالة اغلاقها او التلاعب بها  يظهر ذلك مباشرة على شاشات غرفة  العمليات بالوزارة لتقوم لضبط الأشخاص الذين قاموا بذلك وإوجراء قضية تهرب ضريبي لهم ، مشيرا إلى أن تعميم تلك المنظومة سوف يستغرق عامين.


وأكد أن عمليات الميكنة التي تقوم بها مصلحة الضرائب نظرا لهروب عدد كبير من المواطنين من سداد الضرائب، حيث وصل قيمة الاقتصاد الغير رسمي إلى 60%، قائلا" قبل كورونا أجرينا حصر لعدد كبير من المحلات  في المولات مثل محلات مول مصر اكتشفنا أن  من 20 ألف بحث على الأرض أن 11 ألف غير مسجلين في مصلحة الضرائب بينما 9 الالاف فقط مسجلين."

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية منظومة الضرائب الجديدة التهرب الضريبى الايصال الالكتروني

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