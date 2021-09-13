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معيط: المستثمرون الأجانب سحبوا 20 مليار دولار من أدوات الدين المحلية خلال كورونا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
محمد عصام

قال محمد معيط وزير المالية، إن  المستثمرين الأجانب سحبوا استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من أدوات الدين المحلية خلال اربع اسابيع الاولي من ازمة كورونا.


وتابع" معيط" خلال  تصريحات صحفية على هامش ندوة  مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي" الأداء المالي .. بين تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتحديات الراهنة" أزمة كورونا أثرت على قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، وهو ما هبط بإيرادات العملة الصعبة؛ ولذلك اضطرت مصر للاقتراض بالعملة الصعبة من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار؛ لتعويض هبوط إيرادات البلاد من العملة الصعبة.

 

وأضاف" معيط"، أن مصر كانت قبل كورونا تمتلك احتياطيات استراتيجية من الغذاء بلغت 6 شهور، للتحوط من وقوع ازمات، وعند وقوع ازمة كورونا نجحت في سد الطلب المحلي الذي ارتفع على الغذاء خلال تلك الفترة بفضل تلك الاحتياطات.

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