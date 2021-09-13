خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

يضغط مهند لاشين، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على إدارة ناديه من اجل إتمام الانتقال لنادي الزمالك بعد تعثر الصفقة خلال الفترة الماضية.

مهند لاشين يصر على اللعب للزمالك

وطلب اللاعب عقد جلسة مع المسؤولين بالنادي، وستكون هذه الجلسة بناء على طلب اللاعب، لحسم مصير انتقاله إلى القلعة البيضاء، لمحاولة إقناع مسؤولي طلائع الجيش، بتخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عنه، لتسهيل عملية الانتقال.

ويمتلك مهند لاشين أكثر من عرض إلا أنه يرغب في الانتقال إلى صفوف الزمالك، خاصة اتفاقه النهائي بينه وبين إدارة القلعة البيضاء.

ودعم نادي الزمالك صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع أسوان، لمدة 4 سنوات مقبلة.