Advertisements

مدرب مانشستر يونايتد: هدفنا الفوز بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:01 م
سولشاير
سولشاير
وكالات

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، إن فريقه يحظى بمزيج غني بالمواهب الشابة وعناصر الخبرة ويتطلع للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك قبل بداية مشواره بدور المجموعات أمام يانغ بويز السويسري.

سولشاير يتحدث عن حظوظ اليونايتد في دوري الأبطال

وأنفق يونايتد مبالغ باهظة في فترة الانتقالات منذ تولى سولشار القيادة بهدف بناء تشكيلة قادرة على التتويج بالألقاب الكبرى وضم هذا الصيف كريستيانو رونالدو وجيدون سانشو ورفائيل فاران مقابل أكثر من 120 مليون جنيه إسترليني (166.04 مليون دولار).

وخرج يونايتد من دور المجموعات في الموسم الماضي لكن سولشار يتطلع لوصول النادي للنهائي لأول مرة منذ 2011.

وأبلغ المدرب النرويجي الصحافيين: "الهدف هو إكمال المسيرة حتى النهاية، لكن هذه مهمة صعبة، أضفنا بعض الكفاءة والخبرة والشباب إلى التشكيلة ونتمنى أن نحسن الاستعداد لما هو قادم".

وأضاف: "هذا الفريق نضج خلال المواسم الأخيرة وكانت هذه الخطة دائماً، عندما أتيت إلى هنا أردنا فريقاً يتحلى بالخبرة والكفاءة ويمكنه المنافسة، ديفيد (دي خيا) وهاري (مغواير) هنا منذ سنوات، لدينا مجموعة مميزة".

واستدعى سولشار من اللاعبين الصاعدين المهاجم أنطوني إيلانغا والحارس ماتي كوفار للتشكيلة في سويسرا، بينما استبعد المهاجم إدينسون كافاني بعد إصابته بكدمة في التدريبات.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو سولشاير أخبار مانشستر يونايتد

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ ساعة و نصف

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 18 ساعة

خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

منذ نصف ساعة

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

بعد الصفقات الجديدة.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يصارع يوفنتوس في قمة دوري أبطال أوروبا

ديبالا: هدفنا كل البطولات هذا الموسم

موعد مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال

تصريح صادم من جوارديولا بشأن فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباشاك شهير في دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

09:31 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

08:58 م

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements