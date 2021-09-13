تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول وجود صفقة تبادلية كبري محتملة بين الزمالك بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





ويرغب نادي الزمالك فى التعاقد مع كل من عبدالله السعيد ونبيل دونجا وأحمد أيمن منصور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم من فريق بيراميدز.





بينما يرغب بيراميدز فى التعاقد مع عبدالله جمعة لاعب الزمالك ومصطفي فتحي وحارس المرمي محمد صبحي خلال الفترة المقبلة.





وعلم الفجر الرياضي أن مازال ليس هناك اى جديد فى الصفقة التبادلية بينما يكثف فقط مسؤولو القلعة البيضاء المفاوضات للتعاقد مع عبد الله السعيد خلال الفترة المقبلة.