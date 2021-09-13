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نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:26 م
نقل موقف سيارات مازورة
نقل موقف سيارات مازورة
احمد فتحي الدسوقي
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بمتابعة أعمال نقل موقف سياراة مازورة، لتخفيف الزحام والتكدس بالمروي بشارع محمود سليمان.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتواجد الميداني والوقوف على أرض الطبيعة على مستوى الخدمات وشكاوى المواطنين في بعض القطاعات، قام رئيس مركز ومدينة سمسطا بجولة ميدانية لمعاينة شكوى بعض المواطنين من الزحام الشديد بشارع محمود سليمان بمدينة سمسطا، وذلك بسبب تواجد موقف سيارات قرية مازورة بجانب التجمع الخدمي بالشارع.

ويجري حاليا تنفيذ أعمال مظلة لنقل الموقف بمكان أخر في نفس الشارع بالقرب من الدائري لحل مشكلة الاختناق المروري بالمنطقة الحيوية، حيث تمت مراعاة أن يكون بمنطقة قريبة للمواطنين، وبدارسة مشتركة مع المرور، حيث تم التشديد خلال تفقد الأعمال على إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لإنهاء مشكلة الزحام والتكدس المروري في منطقة الموقف القديم، بجانب التوجيه بزيادة مساحة هذه المظلة حتى تستوعب عدد اكبر من السيارات.

وتفقد رئيس مركز ومدينة سمسطا، الحالة العامة بالشوارع علي أرض الواقع ورصد بعض الملاحظات وتم تكليف المسئولين كلا فيما يخصه لسرعة تلافي هذه الملاحظات وعدم تكرارها، وتم إعداد تقرير مفصل عن ذلك للمتابعة لتنفيذ التوجيهات.
نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)
نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)
نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)
نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)
نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)
نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)
نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)
نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)
نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)
نقل موقف سيارات مازورة لتخفيف الزحام في سمسطا ببني سويف (صور)

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