معيط: الزيادة السكانية في مصر تطلب معدلات نمو اقتصادي لا يقل عن 6%

قال محمد معيط وزير المالية، إن الزيادة السكانية في مصر، تطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل بأي حال من الأحوال عن 6%.

أضاف معيط خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي" الأداء المالي .. بين تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتحديات الراهنة"، أن الحكومة المصرية في ظل معدلات النمو السكاني المتواصلة لابد أن تستهدف نمو في الناتج المحلي لا يقل عن 6%، إذا رغبت في تخفيض معدلات الفقر، لأن تحقيق مستويات أقل من هذا سوف تصبح قدرة النمو السكاني اسرع من اي قدرة الاقتصاد على بناء مدارس وطرق وخلق فرص عمل.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعلن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألف و421 نسمة نهاية أغسطس.

وأشار إلى أن مصر لو تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي 6% سوف تستطيع خلق ثلاث اربع مليون فرصة عمل، أما إذا استهدفت توفير مليون فرصة عمل تحتاج على الاقل معدلات نمو 8% اقتصادي.