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رونالدو يظهر.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ويانج بويز بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:31 م
رونالدو
رونالدو
هايدي يسري
يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا غدًا على فريق يانج بويز في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. 

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة  فى تمام الساعة 06‪:‬45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 07‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية، في تمام الساعة 08‪:‬45 بتوقيت الإمارات.

معلق المباراة والقناة الناقلة لها..
سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 1 HD premium، وسيعلق عليها المقدم “خليل البلوشي”.

اللقاءات السابقة بين الفريقين..
ألتقي الفريقين من قبل في بطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات لموسم 2018، و‪كان نصيب مانشستر يونايتد الفوز في المباراتين حيث‬فاز الشياطين الحمر في مباراة الذهاب 3‪-‬0 وفي مباراة العودة 1‪-‬0 .

ومن المتوقع أن يبدء سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بكريستيانو رونالد أساسيًا، بعد أن نجح في ثبات نفسه مع الفريق في أول مباراة له والتألق مع الشياطين الحمر. 

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد..
حراسة المرمي: ديفيد دي خيا.
في خط الدفاع: آرون فان بيساكا – رافائيل فاران – هاري ماجواير – لوك شو.
في خط الوسط: بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش.
أمامهما: ماسون جرينوود – برونو فيرنانديز – جادون سانشو.
في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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