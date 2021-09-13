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"200 من أبناء الحدود" شاب وفتيات المحافظات الحدودية بضيافة الأهرامات

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الاثنين ٢٠٠ شاب وفتاة من المشاركين ببرنامج "أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية"، ضمن سلسلة الزيارات التي سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية.

وكان في استقبلهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر و منطقتي أبو الهول و البانوراما.

وأعرب الشباب عن سعادتهم بزيارة الأهرامات، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع وتمثال أبو الهول.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة و الاثار و الشباب والرياضة وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من هذه البرامج و الملتقيات و المعسكرات لرفع الوعي السياحي و الأثري لأبناء الشعب المصري و تعريفهم بالمواقع الأثرية في مصر و بحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.

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