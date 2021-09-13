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أحمد موسى يكشف اختلاف جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام اللبناني (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:31 م
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تفاعلا كبيرا لتعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام في دولة لبنان، مشيرا إلى أن "قرداحي" في المؤتمر الأول له قام بقراءة البيان الخاص بالحكومة اللبنانية الجديدة وفي النهاية رفض إلقاء الأسئلة من جانب الإعلاميين والصحفيين المتواجدين في المؤتمر الصحفي.

جورج قرداحي
وأضاف خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جورج قرداحي اختلف كليا عن كونه إعلامي يقدم برامج، بعدما أصبح في مكان المسئولية، وتمنى من وسائل الإعلام أن تمتنع عن استقبال الضيوف الذين يصورون لبنان أنها تسير في طريق "الخراب".

الحكومة اللبنانية الجديدة
وطالب جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني من الإعلاميين والصحفيين بالهدوء ومساعدة الحكومة في أول اجتماع للحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا، ووصف البعض بأن لديهم أجندات خاصة وعلى وسائل الإعلام عدم استضافتهم.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن جورج قرداحي حاليا في موقف المسئولة كوزير للإعلام في لبنان قائلا: "جورج قرداحي مسئول والكلمة لديه بحساب".

الكلمات المفتاحية

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أحمد موسى

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