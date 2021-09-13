عماد الدين أديب: إسرائيل لاعب حقيقي.. والسيسي يخدم الأمن القومي لمصر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت، لمصر تعد الأولى من نوعها منذ عام 2011، موضحا أن سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سياسة انفتاح على كل القوى المؤثرة في المنطقة والعالم من أجل خدمة الامن القومي المصري، وإسرائيل أصبحت لاعب حقيقي في المنطقة بصرف النظر عن العواطف.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل دولة جارة للحدود المصرية، ومهمة لمصر فيما يتعلق بمسألة أمن سيناء لمنع تسرب الارهاب إلينا.



وتابع أن مصر وإسرائيل تربطهما اتفاقيات اقتصادية كبرى تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، أهمها ما يتعلق بمشروع الغاز الطبيعي والمصافي، لافتًا إلى أنه مشروع يقدر بالمليارات وسيستغرق سنوات طويلة، بالإضافة إلى أن إسرائيل عضو في منتدى شرق البحر المتوسط.