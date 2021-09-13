Advertisements

عماد الدين أديب: إسرائيل لاعب حقيقي.. والسيسي يخدم الأمن القومي لمصر

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:33 م
الرئيس السيسي وبينيت
الرئيس السيسي وبينيت
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت، لمصر تعد الأولى من نوعها منذ عام 2011، موضحا أن سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سياسة انفتاح على كل القوى المؤثرة في المنطقة والعالم من أجل خدمة الامن القومي المصري، وإسرائيل أصبحت لاعب حقيقي في المنطقة بصرف النظر عن العواطف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل دولة جارة للحدود المصرية، ومهمة لمصر فيما يتعلق بمسألة أمن سيناء لمنع تسرب الارهاب إلينا.

وتابع أن مصر وإسرائيل تربطهما اتفاقيات اقتصادية كبرى تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، أهمها ما يتعلق بمشروع الغاز الطبيعي والمصافي، لافتًا إلى أنه مشروع يقدر بالمليارات وسيستغرق سنوات طويلة، بالإضافة إلى أن إسرائيل عضو في منتدى شرق البحر المتوسط.

الكلمات المفتاحية

رئيس وزراء اسرائيل السيسي اسرائيل اخبار مصر

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الصفقات الجديدة.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ ساعة و 25 دقيقة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس الأمريكي: لا موعد لطرح "صفقة القرن"

عون: لبنان لن يطلق رصاصة إلا في حال تعرضنا لاعتداء إسرائيلي

عماد أديب يفجر مفاجأة: هناك شيء فى ليبيا يهدد العالم كله

عبد المنعم سعيد: اتفاقية الإمارات وإسرائيل ثمرة جهد دبلوماسي كبير

"نتنياهو": نتعاون مع الإمارات لإيجاد لقاح لكورونا

مستشار ترامب: نعتقد أن إسرائيل لن تقوم بتنفيذ خطة ضم الضفة الغربية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

09:31 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

08:58 م

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements