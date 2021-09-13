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مستشار رئيس الوزراء: المنظومة الإلكترونية ستسهل مراقبة الجمعيات الأهلية (فيديو)
الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:33 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على حرص الدولة المصرية على كرامة المواطن المصري، لافتا إلى أن اختيار 2022 عاما للمجتمع المدني سيكون دافعا للمجتمع المدني الراغب في خدمة المجتمع أن يخدمه بحق.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية سيكون إلكترونيا، حيث أنه في خلال دقائق ستتم عملية تسجيل الجمعية الأهلية، فضلا على أن المنظومة الإلكترونية ستسهل من عملية مراقبة الجمعيات الأهلية، معلقا: "كل مليم داخل أو خارج سيتم تسجيله".
وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية سيكون إلكترونيا، حيث أنه في خلال دقائق ستتم عملية تسجيل الجمعية الأهلية، فضلا على أن المنظومة الإلكترونية ستسهل من عملية مراقبة الجمعيات الأهلية، معلقا: "كل مليم داخل أو خارج سيتم تسجيله".
مراقبة الجمعيات الأهلية
وأكد الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن التحول الرقمي سيختصر وقتا كبيرا لإنهاء المعاملات الإدارية الخاصة بالمواطنين.
وأكد الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن التحول الرقمي سيختصر وقتا كبيرا لإنهاء المعاملات الإدارية الخاصة بالمواطنين.