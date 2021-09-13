مستشار رئيس الوزراء: المنظومة الإلكترونية ستسهل مراقبة الجمعيات الأهلية (فيديو)

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية سيكون إلكترونيا، حيث أنه في خلال دقائق ستتم عملية تسجيل الجمعية الأهلية، فضلا على أن المنظومة الإلكترونية ستسهل من عملية مراقبة الجمعيات الأهلية، معلقا: "كل مليم داخل أو خارج سيتم تسجيله".



