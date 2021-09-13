"الوزراء" يكشف موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الإدارية، إن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية قبل انتهاء هذا العام، معقبة: "الحمد لله ربنا يسهل، والأمور تسير بشكل جيد، والموظفين تم تدريبهم على أحدث النظم".





وتابع "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن جهاز التنظيم والإدارة قام بتدريب الموظفين على استعمال النظم الجديد وثقافة العمل الحكومية الجديد في العاصمة الإدارية الجديد.





ولفت، إلى أن هيئة البريد اكتشفت في 2011 وجود مؤسسة خيرية تقوم بإرسال رواتب لمجموعة معينة، وبعد البحث اكتشفنا أن هذه المجموعة تجهز للمشاركة في المظاهرات، وكانت هذه المؤسسة الخيرية إحدى منظمات المجتمع المدني التي تدار من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.



