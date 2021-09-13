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استجابة للمواطنين.. رفع 35 طن قمامة من حي ترعة البوصة ببني سويف

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حيال شكوى بعض الأهالي بمنطقة ترعة البوصة من تجمع للقمامة بالمنطقة، انتقل المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إلى محل الشكوى، وتم استدعاء رئيس المنطقة ومسئول النظافة، وبحضور النائب المختص بمشروع النظافة، وتم رفع ما يقرب من 35 طن مخلفات وقمامة.

وفي سياق أخر قامت حملة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بغلق وتشميع منشأة "مكتب تسويق عقاري" تدار بدون ترخيص بالمنطقة الرابعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك في بحضور رئيس المنطقة ومدير الشئون القانونية ونائب رئيس المدينة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات المحافظ بالتلاحم بالمواطنين والتواجد بالشارع، للوقوف على مستوى جودة الخدمات والمرافق، والتشديد على مواجهة القصور والتراخي في أداء الخدمات التي يتلقاها المواطن، مع إرسال تقرير يومي بكل المستجدات، والتواصل المباشر في أي طوارئ قد تواجه الخدمات والقطاعات الحيوية

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