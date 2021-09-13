أحمد موسى: الدولة تنفذ مشروعات يستفيد منها 100 مليون مصري (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تنفذ مشروعات يستفيد منها 100 مليون مصري، موضحًا أن كل ما يحدث يصب في صالح الوطن والمواطن.



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء يذهب للقرى ويتحدث مع الناس ليطمئن أن مصر تسير على الطريق الصحيح.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد تقصير في الملفات الداخلية والخارجية فالدولة تسير بالتوازي فيها جميعًا، وهذا بشهادة العالم الذي يشيد بتحرك مصر.

