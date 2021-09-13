Advertisements

أحمد موسى: الدولة تنفذ مشروعات يستفيد منها 100 مليون مصري (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تنفذ مشروعات يستفيد منها 100 مليون مصري، موضحًا أن كل ما يحدث يصب في صالح الوطن والمواطن.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء يذهب للقرى ويتحدث مع الناس ليطمئن أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد تقصير في الملفات الداخلية والخارجية فالدولة تسير بالتوازي فيها جميعًا، وهذا بشهادة العالم الذي يشيد بتحرك مصر.

الكلمات المفتاحية

حياة كريمة السيسي اخبار مصر احمد موسى

أخبار تهمك

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ ساعة و نصف

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 21 ساعة

بعد الصفقات الجديدة.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

منذ ساعة الا ربع

خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

منذ نصف ساعة

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: مصر أنشأت 13 محورًا إقليميًا خلال 4 سنوات فقط

أحمد موسى يشيد باستصلاح 20 ألف فدان بالمنيا

محلل سياسي: مصر تعتبر القضية الفلسطينية جزءًا من أمنها القومي

أحمد موسى: مشروع الصوب الزراعية الأول في العالم بشهادة الأسبان

أحمد موسى: تركيا جاءت لمصر ولم نذهب لها (فيديو)

أحمد موسى عن مشروع تطوير القرى: الأهم والأضخم للبسطاء في تاريخ مصر (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

09:31 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

08:58 م

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements