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كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:42 م
كيروش
كيروش
محمد جمال
استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على تغيير مواعيد مباريات مسابقة كأس مصر والمقرر لها نهاية الشهر الجاري وبداية أكتوبر بسبب منتخب مصر.

كيروش يطلب تغيير مواعيد كأس مصر

وعلم الفجر الرياضي أن كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر والذي تولي المهمة بعد إقالة حسام البدري طالب اتحاد الكرة بمعسكر طويل خلال الفترة المقبلة مما يجعل هناك أزمة فى مواعيد كأس مصر.

بينما طالب كيروش بمباراة ودية فى بداية أكتوبر قبل مواجهة ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أيام 9 و12 أكتوبر القادم.

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباريات دور ال 16 الأهلي وإنبي وسموحه وبيراميدز فى موعدهم 25 سبتمبر الجاري بجانب تقديم مباراة الزمالك ضد أسوان من 2 أكتوبر لنهاية سبتمبر حتي يتثني للمدرب البرتغالي مشاهدة الفرق قبل معسكر ليبيا.

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كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اقاله حسام البدري اقاله البدري

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