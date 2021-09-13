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موجز البرلمان| إحاطة لـ"الحكومة" لتشديد الرقابة على حضانات الأطفال

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:44 م
موجز البرلمان
موجز البرلمان
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.

ونعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الحضانات ومنح العاملين بها لقاح كورونا

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزيرة الصحة، ووزير التنمية المحلية، بشأن تشديد الرقابة على الحضانات خلال الفترة المقبلة، لمنع تفشى فيروس كورونا بين الأطفال.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلماني: حديث السيسي عن زواج القاصرات وختان الإناث يُعبر عما يدور فى المجتمع

أشاد النائب أحمد قرقورة، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن زواج القاصرات وختان الإناث.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الأحد، وفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية، وذلك بمقر الوزارة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا.

نائب "الوفد" يطالب بتشكيل لجنة للشؤون البرلمانية للحزب.. و"أبو شقة" يرد

طالب النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتشكيل لجنة نوعية للشؤون البرلمانية داخل الحزب للتنسيق مع الأحزاب خاصة في الحصول على مقاعد اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الفترة القادمة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

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