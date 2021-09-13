إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى أرض اللواء دون إصابات

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا إندلع داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء دون إصابات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بعقار بنطاق قسم شرطة العجوزة.



دفع اللوء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء تحت إشراف نائبه اللواء علاء السعيد ومدير إطفاء قطاع الشمال.



فرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحريق لتسهيل عملية الإطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة.



وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.