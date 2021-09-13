Advertisements

"أوبك" تتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الجائحة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات
 
توقعت منظمة أوبك، اليوم الاثنين، أن يتأخر التعافي في الطلب العالمي على النفط 2021 بسبب السلالة المتحورة دلتا، وقالت إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.

 

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في تقريرها الشهري إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.

 

وقالت أوبك في التقرير “المخاطر المتزايدة الناجمة عن إصابات كوفيد-19 والتي تغذيها السلالة دلتا في الأساس تخيم على توقعات الطلب على النفط في الربع الأخير من العام.

 

“نتيجة لهذا، جرى تعديل الطلب على النفط في النصف الثاني من 2021 بالخفض قليلا، مما أدى جزئيا إلى تأخير تعافي الطلب على النفط إلى النصف الأول من 2022”.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 21 ساعة

خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس بايرن ميونيخ يتوقع وجهة هالاند المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 18 ساعة

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

منذ 43 دقيقة

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد الصفقات الجديدة.. تشكيل ناري للأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

09:31 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

08:58 م

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements