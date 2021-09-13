"أوبك" تتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الجائحة

توقعت منظمة أوبك، اليوم الاثنين، أن يتأخر التعافي في الطلب العالمي على النفط 2021 بسبب السلالة المتحورة دلتا، وقالت إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.









وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في تقريرها الشهري إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.









وقالت أوبك في التقرير “المخاطر المتزايدة الناجمة عن إصابات كوفيد-19 والتي تغذيها السلالة دلتا في الأساس تخيم على توقعات الطلب على النفط في الربع الأخير من العام.









“نتيجة لهذا، جرى تعديل الطلب على النفط في النصف الثاني من 2021 بالخفض قليلا، مما أدى جزئيا إلى تأخير تعافي الطلب على النفط إلى النصف الأول من 2022”.



