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لعلاج ابنته.. مناشدة عاجلة من فلسطيني للرئيس السيسي على الهواء (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:49 م
داليا الحسين
ناشد المواطن الفلسطيني فاروق الأدغم على الهواء، بعلاج ابنته المصابة بمرض فى الأمعاء داخل مصر، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للشعب الفلسطيني.

مناشدة من فلسطيني للرئيس السيسي 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن الإعلام المصري ساعد في نقل المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون.

تفاصيل مرض ابنة الفلسطيني 
وحول مرض ابنته، قال: "المرض الذي أصاب ابنتي يصيب واحد في المليون بالعالم.. وهو مرض نادر في البطن"، لافتا إلى أن نجلته تحصل على جرعة علاج شهريا ولكن لم تحصل عليها منذ شهرين وحالتها صعبة حاليا.

وتابع: "نجلتي تحتاج إلى عملية استئصال للامعاء ونحن بحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة في مصر، بجانب عملية زراعة أمعاء، معلقا: "ابنتي حالتها صعبة جدا".

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قناة صدى البلد فلسطيني على مسؤوليتي السيسي

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