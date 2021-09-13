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الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع سكان الرويسات بشرم الشيخ (صور)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:52 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
شيماء حسن
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتبادل التحية والحديث مع المواطنين وأبنائهم في منطقة الرويسات في شرم الشيخ، حسبما جاء في خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" قبل قليل.

جولة تفقدية بالرويسات في شرم الشيخ 
وكان قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية مساء اليوم الاثنين بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف الرئيس لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع سكان الرويسات بشرم الشيخ (صور)
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع سكان الرويسات بشرم الشيخ (صور)
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع سكان الرويسات بشرم الشيخ (صور)
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع سكان الرويسات بشرم الشيخ (صور)
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع سكان الرويسات بشرم الشيخ (صور)
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع سكان الرويسات بشرم الشيخ (صور)
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع سكان الرويسات بشرم الشيخ (صور)
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع سكان الرويسات بشرم الشيخ (صور)

الكلمات المفتاحية

شرم الشيخ السيسي الرويسات

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