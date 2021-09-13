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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:52 م
إسعاف- أرشيفية
إسعاف- أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة.

انقلاب سيارة ملاكي
تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعينة بالطريق المشار إليه بوقوع حادث مرور ما أسفر عن وقوع مصابين.

تفاصيل الحادث
انتقلت قوة أمنية من فرقة الشيخ زايد إلى محل الحادث، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة بنهر الطريق ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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انقلاب سيارة الطريق الصحراوي الجيزة إصابة 3 أشخاص

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