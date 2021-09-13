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رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع محمود البدري قادمًا من سموحة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:58 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
محمد زويد
أعلنت إدارة  نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع المدافع محمود البدري، قادما من صفوف نادي سموحة لمدة ٣ مواسم، ليكون الصفقة الثانية خلال الموسم المقبل، بعد المهاجم باسم مرسي.

البدري يوقع لسيراميكا 
وحصلت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على توقيع اللاعب في الساعات الماضية،، ويخضع للكشف الطبي غدًا على أن ينتظم في تدريبات الفريق بعدها مباشرة، استعدادًا لبدء للموسم الجديد.

وتواصل إدارة سيراميكا كليوباترا مفاوضاتها الفترة القادمة من أجل توفير كافة طلبات الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، وذلك من أجل تحقيق نتائج ايجابية خلال الموسم القادم.

الكلمات المفتاحية

محمود البدري سيراميكا كليوباترا سموحة الدوري

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