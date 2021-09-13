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رئيس طنطا: لا يليق بمصر إدارة أكبر اتحاد رياضي من لجنة مؤقتة (فيديو)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:03 م
فايز عريبي
فايز عريبي
علي نبوي
قال فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، إنه لا يليق بمصر أن يدار أكبر اتحاد رياضي فيها من خلال لجنة مؤقتة.

عريبي يهاجم اتحاد الكرة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك لجنة عمومية غير عادية دعت إلى عقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح عريبي، رئيس نادي طنطا، أن القائمين على إدارة الاتحاد حاليا هم منوط بهم تنفيذ مطالبات الجمعية العمومية غير العادية.

واختتم خلال قناة صدى البلد، أي اتحاد رياضي لا يملك رفاهية رفض مطالبات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

الكلمات المفتاحية

فايز عريبي طنطا اتحاد الكرة

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