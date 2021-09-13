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"عيان".. وائل جسار يزفّ لجمهوره أقوى مفاجأة بأغنية مصرية جديدة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:16 م
وائل جسار
وائل جسار
لمياء علي


أعلن النجم اللبناني وائل جسار، عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بعنوان عيان، وستكون باللهجة المصرية، ومن ألحان محمد يحيى.

وغرّد جسار لمتابعيه عبر تويتر، مشوقا جمهوره للعمل الجديد، قائلا: ‏أغنيتي لجديدة باللهجة المصرية وبعنوان ‎عيان قريبًا ‎وائل جسار.

يذكر أن وائل جسار يستعد لإحياء جولة فنية، في كندا وسيحيي خلالها 4 حفلات غنائية، وبعدها سيتوجه إلى مصر لإحياء حفل غنائي.

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