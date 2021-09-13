"الاسكان" يكشف تفاصيل اجتماع الوزراء مع كبار المطورين العقاريين

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع كبار المطورين العقاريين.



وقال "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن هذا الاجتماع كانه هدفه تنظيم السوق العقاري، خاصة أن الدولة تستثمر أموالًا كثيرة في هذا القطاع مع التنمية العمرانية خاصة مع تدشين 14 مدينة جديدة في بقاع الجمهورية المختلفة.



ولفت إلى أن القطاع الخاص في السوق العقاري شهد نموًا كبيرًا سواء من جهة زيادة رؤوس الأموال في الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى مضمار السوق، ومن ثم جاء الاجتماع حرصًا من الحكومة على تنظيم هذا السوق عبر أليات تشاورية مع كبار المطورين العقاريين بهذا الصدد لوضع بعض الضوابط المتفق عليها لهذا القطاع كونه أحد دعائم الدخل القومي "



وتابع: "الضوابط والاليات المتفق عليها تضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات، وفي ذات الوقت حقوق المشترين أو العملاء، خاصة أن منظومة التطوير العقاري تشمل ثلاثة أطراف أصحاب الارض، والمطور العقاري والمشتري ".



وحول أطر الضوابط التي تسعى الحكومة لوضعها في هذا السوق خلال الفترة القادمة، قال عباس: "الرؤية العامة في ضوء وجود مشروعات جديدة أن يكون هناك مراقبة على المبيعات، والرقابة على التنفيذ عبر المتابعة الجيدة".



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مساء أمس مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، في اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.

