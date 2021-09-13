Advertisements

"الاسكان" يكشف تفاصيل اجتماع الوزراء مع كبار المطورين العقاريين

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع كبار المطورين العقاريين.

وقال "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن هذا الاجتماع كانه هدفه تنظيم السوق العقاري، خاصة أن الدولة تستثمر أموالًا كثيرة في هذا القطاع مع التنمية العمرانية خاصة مع تدشين 14 مدينة جديدة في بقاع الجمهورية المختلفة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص في السوق العقاري شهد نموًا كبيرًا سواء من جهة زيادة رؤوس الأموال في الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى مضمار السوق، ومن ثم جاء الاجتماع حرصًا من الحكومة على تنظيم هذا السوق عبر أليات تشاورية مع كبار المطورين العقاريين بهذا الصدد لوضع بعض الضوابط المتفق عليها لهذا القطاع كونه أحد دعائم الدخل القومي "

وتابع: "الضوابط والاليات المتفق عليها تضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات، وفي ذات الوقت حقوق المشترين أو العملاء، خاصة أن منظومة التطوير العقاري تشمل ثلاثة أطراف أصحاب الارض، والمطور العقاري والمشتري ".

وحول أطر الضوابط التي تسعى الحكومة لوضعها في هذا السوق خلال الفترة القادمة، قال عباس: "الرؤية العامة في ضوء وجود مشروعات جديدة أن يكون هناك مراقبة على المبيعات، والرقابة على التنفيذ عبر المتابعة الجيدة".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مساء أمس مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، في اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.

الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اخبار مصر

أخبار تهمك

الزمالك يجدد مفاوضاته لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة

خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل غضب حازم إمام في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

3 لاعبين يمكنهم التألق مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ أقل من ساعة

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"مدبولى" يتلقى اقتراحات المطورين العقاريين بشأن تصدير العقار المصرى

مشروع قانون يحمي المواطنين من النصب العقاري

حقق مبيعات بـ 1.1 مليار جنيه..‎ وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بأبوظبي

مصر توقع 3 مذكرات تعاون في القطاع العقاري مع الإمارات

'الجزار': 'مدبولي قالي ستجلس مكاني عندما كان وزيرا للإسكان وانا أستاذا بالجامعة'

"مدبولي" يجتمع بالمطورين العقاريين.. ويتابع مشروعات العاصمة الإدارية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

11:17 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

11:00 م

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

12:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements