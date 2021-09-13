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أسعار الذهب ترتفع قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين قبيل نشر بيانات اقتصادية أمريكية مهمة من بينها قراءات بشأن التضخم قد تملي مسار السياسة النقدية على الفيدرالي الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.33% إلى 1793.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.17% إلى 1795.10 دولار.

وتترقب الأسواق المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، الذي سيصدر غدا الثلاثاء.

ومن المنتظر أن تنشر أيضا بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس وأرقام الإنتاج هذا الأسبوع.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي دي سيكيوريتز، إن تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي ينصب على التوظيف وإنه ليس قلقا بشأن التضخم مما يثير افتراضات باستمرار موقفه التيسيري وهو شيء إيجابي للذهب.

لكنه أضاف أنه “قد يكون من الصعب على الذهب تحقيق إنطلاقة” مع بقاء الدولار قويا وهو ما يبقي على اهتمام السوق بما سيفعله الفدرالي في اجتماعه القادم في 21 و22 سبتمبر.

وينظر إلى الذهب على انه أداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيم العملات لكنه يتنافس أيضا مع العملة الخضراء على وضع الملاذ الآمن.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في عدة أسابيع اليوم، وهو ما يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة فرع بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند يوم الجمعة إنها لا تزال ترغب في أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشتريات الأصول هذا العام، لتنضم إلى مجموعة من صانعي السياسات الذين لديهم وجهة نظر مماثلة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 2.6% إلى 2083.50 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 960.00 دولارا، وزادت الفضة 0.14 إلى 23.75 دولار.

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