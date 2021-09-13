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التشكيل المتوقع لـ يوفنتوس أمام مالمو بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:00 م
يوفنتوس
يوفنتوس
هايدي يسري

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفًا ثقيلًا غدًا على فريق مالمو السويدي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

معلق المباراة والقناة الناقلة لها..
سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 3 HD premium، وسيعلق عليها المقدم “أحمد البلوشي”.

اللقاءات السابقة بين الفريقين..
سبق وأن واجه الفريقين بعضهم البعض بدوري أبطال أوروبا لموسم 2014 بدور المجموعات، وكان الفوز من نصيب الفريق الإيطالي حيث فاز في مباراتي الذهاب والعودة بنفس النتيجة 2‪-‬0.

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس.. 

في حراسة المرمي: تشيزني
في خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو- ليوناردو بونوتشي- جيورجيو كيلليني-دي ليخت 
في خط الوسط: رابيو- لوكاتيلي- بيرنارديسكي- ماكيني- كولوسيفسكي 
في الهجوم: موراتا

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يوفنتوس مالمو دوري ابطال اوروبا

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