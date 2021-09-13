هيئة الدواء: لهذا السبب يجب الفصل بين تلقي لقاحي الأنفلونزا وكورونا

قالت شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء، إن لقاح الأنفلونزا مهم للأطفال أكبر من 6 أشهر والحوامل في الثلاث شهور الأخيرة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال الفترة من منتصف سبتمبر ومنتصف نوفمبر المقبل قبل الشتاء القادم.



وأضافت "شيرين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين أن لقاح الأنفلونزا يساعد على تقليل أعراض الإصابة بالأنفلونزا وتقليل المضاعفات التي من الممكن أن تحدث نتيجة الإصابة وبالتالي الخلط بين أعراض الأنفلونزا والإصابة بفيروس كورونا.



وأشارت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أنه كل عام يتم تطوير اللقاح العام الماضي لضمان الوقاية من سلالات الأنفلونزا المستحدثة خلال هذه الفترة، مؤكدة أنه لا تعارض بين تلقي لقاحي الأنفلونزا وكورونا على أن يكون الفارق بينهما 14 يومًا لرصد أي أعراض جانبية صادرة من اللقاحين يمكن التمييز بينهما.



