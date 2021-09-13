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أستاذ طب أطفال يوجه رسالة للأمهات حول كوورنا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:52 م
الدكتور أحمد البليدي
الدكتور أحمد البليدي
كساب أحمد
علق الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الاطفال بجامعة القاهرة، على اتجاه دول العالم لتطعيم الاطفال ضد فيروس "كورونا"، قائلًا: "الولايات المتحدة عمدت إلى هذا الاجراء بلقاح " فايزر" لمن بلغ 12 عامًا فيما فوق ذلك، بينما في بريطانيا رفضت اللجوء لتلك الخطوة، خاصة أن الاصابات في هذه السن لا تكون بهذه الخطورة".

وشدد "البليدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، على ضرورة التزام الاطفال بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الاجتماعي عبر تقليل الكثافات الطلابية، وهذا الأمر لن يتحقق في ظل وجود فصول دراسية يصل تعدادها لـ 60 و70 طالب بالإضافة لارتداء الكمامات من قبل الاطفال والمدرسين.

ووجه رسالة للأمهات وأولياء الأمور، قائلًا: "أي طفل ارجوكم يعاني من سعال أو ارتفاع في درجات الحرارة، لا يذهب للمدرسة، إلا بعد التأكد من الاصابة من عدمه من اقل الاعراض يجب الاخذ بها".

وحول طرق رفع مناعة الطفل قال: "الاسراف في تناول الفيتامينات دون داعي، أو في حال عدم وجود نقص في هذه الفيتامينات لدى الاطفال لن يكون ذو فائدة، وعلى أولياء الامور عليهم الاهتمام بالتغذية السليمة، وتناول الفواكه والخضر، وخاصة الاهتمام بوجبة الافطار كونها مهن جدًا مع شرب السوائل وهي أحد سبل رفع المناعة"

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كورونا الدكتور أحمد البليدي الاطفال وكورونا اصابة الاطفال بكورونا اخبار مصر

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