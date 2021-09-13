وزيرة التضامن: صرف مستحقات شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.. غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، في صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية والعمليات الأمنية دفعة واحدة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.



وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم حول بالفعل المبالغ المطلوبة لصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين والذين تم تسليمهم منذ ايام بطاقات إلكترونية لتسهيل صرف مستحقاتهم من بنك ناصر الاجتماعي.



وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًا تطورات هذا الملف الذي يوليه أهمية خاصة، حيث وجه سيادته باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الصرف مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداءنا الأبطال تكريما لما قدموه من إيثار وفداء لمصر.



واكدت القباج أن المستحقين حددهم القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ في أسر شهداء الحوادث الإرهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي الذي بدأ العمل به في ١٨ يناير ٢٠١٤ وممثلة في الأب والأم والزوجة والأبناء وللمصابين في تلك الحوادث طبقا لنسب العجز التي تسببت فيها الإصابة.