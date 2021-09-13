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الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:00 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
محمد الدمتناوي
يضع مسئولو نادي الزمالك الرتوش الأخيرة مع مسئولي بيراميدز، حول صفقة تبادلية كبرى تتم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

ويسعي مسئولي نادي الزمالك للحصول على خدمات الثنائي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا لاعبا بيراميدز في صفقة تبادلية قد تتضمن الثنائي محمد عبد الغني ومصطفي فتحي من الزمالك، مع دفع الزمالك مقابل مادي.

واتفق نادي الزمالك وبيراميدز علي قيمة المقابل المادي الفارق في الصفقة التبادلية، ويتبقي فقط توفير الزمالك للمبلغ المطلوب بالإضافة الي مقدم عقد عبد الله السعيد ودونجا والبالغ 25 % من قيمة مستحقات الموسم الأول لكل منهما.

واتفق مسئولي الزمالك مع عبد الله السعيد ودونجا على الانضمام للزمالك وتم الاتفاق علي القيمة المالية التي سيحصل عليها كلا اللاعبين.

حيث سيحصل عبد الله السعيد على 20 مليون جنيه في الموسم بينما يحصل دونجا على 12 مليون جنية في الموسم.

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