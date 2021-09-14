نجلة ضحية طبيب الكلب باكية: " قلت لأبويا أرفع رأسك"

قالت مي عادل سليم، نجلة ضحية تنمر طبيب جامعة عين شمس، إن والدها الان بصحة جيدة بعد تعرضه لأزمة صحية، نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها، بسبب تداعيات الواقعة، لكنه الان حالته مستقرة وخرج من المستشفى.





وتابعت "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاثنين: "والدي كان قلقان علينا بسبب تداعيات مقطع الفيديو، لكن هفضل أقول إن بابا أغلى شيء في حياتنا، وبنفتخر بيه جدًا وتعب علشان كتير أوي".





أكملت: "أنا وأخواتي كلنا بنتشرف بيه، وهو شخص عظيم وبقول له ارفع راسك كفاية إنك مارضتش تغضب ربنا في الفيديو، وإحنا والعيله لم نتركه لحظة منذ ظهور المقطع، وإن شاء الله هو قادر على مواجهة الأزمة".





وأضافت باكية: "قلت لأبويا ارفع راسك دي حاجة خارج إرادتك، وأنا قوية وهدعمك، وأنا بنته الكبيرة وعندي 22 سنة وخريجة كلية الحقوق جامعة عين شمس، وأنا بقول له القانون سيأخذ مجراه وهتاخد حقك، إحنا جنبه وفي ظهره، وإحنا ثلاثة من ابنائه أنا وشقيقي الأصغر يدرس في الصف الثاني من كلية حقوق عين شمس، وشقيقي الثالث لازال في الصف السادس الابتدائي"



