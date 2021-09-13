يعيش حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الغضب والقلق الشديد، بعد اقتراب النادي الأبيض من التعاقد مع التونسي حمدي النقاز.





تفاصيل غضب حازم إمام في الزمالك

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن حازم إمام تحدث مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، عن شعوره بالقلق من موقفه مع الفريق، بعد اقتراب حسم التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، بجانب وجود حمزة المثلوثي في نفس مركزه.





وتابع المصدر، أن حازم إمام يشعر بحالة من الإحباط حوله موقفه من المشاركة مع نادي الزمالك خلال الموسم المقبل.





وكان مسؤولو الزمالك برئاسة حسين لبيب تواصلوا لاتفاق مع حمدي النقاز، بشأن عودته للفريق، خلال الفترة الجاري، مقابل تنازله عن 50% من مستحقاته القديمة لدى النادي والمقدرة نحو مليون و300 ألف دولار.



