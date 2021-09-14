زيادة نسبة التنفيذ الإجمالي لمشروع مونوريل العاصمة إلى 23%

قالت وزارة النقل والمواصلات إن نسبة التنفيذ الإجمالي لمشروع قطار المونوريل العاصمة الإدارية زادت من 21.2% إلى 23.9%، ونسبة الأعمال المدنية من "تنفيذ وتوريدات وتصميم" بلغت 27%، ونسبة الأعمال الكهروميكانيكية 21%، ونسبة تصنيع المعدات 9%، ونسبة تصنيع قضيب التغذية 90% وجاري توريده، ونسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 30.4%.





وأوضحت الوزارة أنه جاري تصنيع عدد ثلاث قطارات من أسطول الوحدات المتحركة للمونوريل والبالغ عددها (280) عربة، ما يعادل (70) قطارا، والمتعاقد عليها مع شركة "بومبارديية" البريطانية والمعروفة بشركة "ألستوم"، بخلاف القطارين الذين تم توريدها مؤخرا.





وتعتبر وزارة النقل المشروع نقلة نوعية في وسائل النقل بمصر وأفريقيا، لما يتسم به قطار المونوريل من سرعة وأمان وتوفير في الوقود، لأنه وسيلة تعمل بالكهرباء ما يجعلها وسيلة نقل صديقة للبيئة.





وتوضح وزارة النقل أهمية المشروع يرجع إلى دوره الحيوي في تسهيل حركة نقل المواطنين الوافدين من محافظتي القاهرة والجيزة إلى العاصمة الإدارية، وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية عبر جذب الركاب والاستغناء عن سيارتهم الخاصة.





ويتقاطع مسار قطار مونوريل العاصمة الإدارية وتكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة عدلي منصور، وكذلك مع مشروع القطار الكهربائي الخفيف في محطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية.





وأوضحت وزارة النقل، في وقت سابق، أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالي 45 كم، ومن المخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022.



