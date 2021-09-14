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أديب يعرض فيديو خطير.. ويعلق: "لازم يعرفوا إن الله حق"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لتجمع شباب يستقلون دراجات بخارية ويؤدون حركات خطيرة على الطريق الدائري.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "بقينا نشوف الأمر ده كتير.. وده خطر جدا، المسألة ليست مسألة قانون، وإنما مسألة سلامة"، لافتا إلى أنه يتم استخدام الدراجات البخارية في زفة العرائس، معلقة: "إيه الزفة الخطر دي".

وأضاف: "الموتوسيكل اللي هيقع هيدمر الدنيا.. وممكن العربية اللي وراه تروح في ستين داهية"، منوهًا بأن الوضع لن يستقيم إلا إذا تم القبض على زفة في الطريق و"يعرفوا أن الله حق"، وأنه لن يسمح بمثل هذه التصرفات على الطرق.

وتابع: "كنت ماشي على الطريق من يومين وفجأة واحد فرد نفسه على الموتوسيكل أدامي.. طب أنا أعمل ايه، أصل إنت مش من سيرك الحلو، وومكن تنزل تحت العربية".

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عمرو أديب بوابة الفجر آلفجر

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