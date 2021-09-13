موعد مباراة ليفربول وميلان والتشكيل المتوقع في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق ليفربول في أول مباراة له ببطولة دوري أبطال أوروبا، فريق ميلان الإيطالي ضمن منافسات دور المجموعات.





موعد المباراة..

ستنطلق صافرة المباراة المثيرة يوم الأربعاء القادم 15‪-‬9 فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.





معلق المباراة والقناة الناقلة لها..

سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 1 HD premium، وسيعلق عليها المقدم “عصام شوالي”.





اللقاءات السابقة بين الفريقين..

تواجه ليفربول مع ميلان ، في نهائيين بدوري أبطال أوروبا، فاز في الأول عام 2005 وخسر في الثاني ‪ بهدفين مقابل هدف لموسم 2007 ‬





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول..

من المتوقع أن يبدء كلوب مدرب الريدز بخطة4‪-‬3‪-‬3‪ ‬، خصوصًا بعد غياب كلًا من إيليوت وفيرمينو وويليامز للإصابة.





في حراسة المرمي: أليسون

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

في خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

في خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح





التشكيل المتوقع لفريق ميلان..

يغيب عن صفوف ميلان اللاعب كرونيتش بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدء ستيفانو المدير الفني للفريق بهذا التشكيل:





في حراسة المرمي: مايك ماينان

في خط الدفاع: تيو هيرنانديز - سيمون كيير - فيكايو توموري - دافيدي كالابريا

في خط الوسط: فرانك كيسييه - إسماعيل بن ناصر

أمامهم: أنتي ريبيتش - براهيم دياز - أليكسيس ساليماكرس

في الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش